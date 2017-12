Vôlei: finalistas podem sair nesta 4ª Podem sair, nesta quarta-feira, os finalistas do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. Finasa/Osasco e Brasil Telecom/São Bernardo jogam por uma vitória sobre Mon Bijou/São Caetano e Blue Life/Pinheiros respectivamente, para encerrar as semifinais em melhor-de-três em 2 a 0. Os dois jogos serão às 20h30. A favorita Finasa enfrenta São Caetano com transmissão da SporTV. Na primeira partida, no ABC, o time de Osasco não teve dificuldades: venceu por 3 a 0. Agora, ainda segue desfalcado da atacante Mari, recuperando-se de cirurgia no ombro direito; da levantadora Carol Albuquerque, e das meios-de-rede Carol Gattaz e Valeskinha, que estão na seleção brasileira na Copa dos Campeões do Japão. Na outra semifinal, a Brasil Telecom teve mais dificuldade: venceu o primeiro jogo contra o Pinheiros apenas no tie-break. O técnico de São Bernardo, William Carvalho, garante que o grupo treinou muito para esta segunda partida. ?As meninas estão muito bem e treinando com vontade. Sabemos da qualidade das nossas adversárias, mas temos plenas condições de vencer e garantir vaga na final já?.