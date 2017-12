Vôlei: finalistas saem nesta terça Os finalistas do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei saem nesta terça-feira, no último jogo das séries melhor-de-três. Às 20h30, a Unisul/Barueri, dona da melhor campanha na fase classificatória, recebe a Ulbra/Ferraz, com transmissão da SporTV. No mesmo horário, em São Bernardo, o Banespa/Mastercard recebe o Pinheiros/Telemig. ?Tem tudo para ser outro confronto definido nos detalhes. Conseguimos empatar a série e provocar a terceira partida, mas temos de diminuir o número de erros para pensar em chegar à final?, analisou Mauro Grasso, técnico do Banespa, que alcançou a 300ª vitória sob o comando do time. Jon Uriarte, técnico do Pinheiros, está confiante: ?O grupo já acertou o trabalho dentro da quadra e vem provando isso ao longo do torneio. Jogamos bem e perdemos nos detalhes?.