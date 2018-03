Vôlei: Finasa busca vaga nas semifinais O Finasa enfrentar o Macaé na noite desta quarta-feira na casa do adversário e busca uma vaga nas semifinais da Superliga Feminina de Vôlei. Se vencer e garantir sua vaga na próxima, o atual campeão brasileiro vai enfrentar o vencedor do confronto entre Rexona e Automóvel Clube, de Campos. Na primeira partida da melhor-de-três, em Osasco, o Finasa venceu com dificuldade, por 3 sets a 2. Caso o Macaé ganhe, a terceira e decisiva partida está prevista para sábado, dia 27, novamente em Osasco.