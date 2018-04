Vôlei: Finasa estréia com vitória A equipe bicampeã brasileira do Finasa não teve dificuldades em sua estréia no Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. Na noite, neste sábado à noite, derrotou a equipe do UMC/Flex Pé/CCMC por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/17 e 25/21, em 1h06. A partida foi realizada no ginásio do Clube de Campo, em Mogi das Cruzes. O Finasa volta a jogar na quarta-feira à noite (20h), em Osasco, contra o Ecus/Suzano, que também venceu na primeira rodada. Bateu o São Caetano por 3 a 2, parciais de 18/25, 25/19, 28/30, 25/19 e 15/11. Ficha Técnica: Finasa - Ana Cristina, Luciana, Nikolle, Carol, Daniela, Gabriela Morelli e Tally, como libero. Ainda entraram Adenízia, Natália e Gabriela Weber. UMC/Flex Pé/CCMC - Lorena, Micheli, Vanessa, Flavinha, Cris, Janice e Lucila, de libero. Também entrou Cristine.