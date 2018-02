Vôlei: Finasa passa pelo Santos O Finasa derrotou, na manhã deste sábado, o time do Santos por 3 a 0, parciais de 25/9, 25/17 e 25/11, em uma hora de jogo, em sua quarta partida pelo segundo turno do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei, disputada no Ginásio da Vila Belmiro, em Santos. Esta foi a 11ª vitória seguida do tricampeão brasileiro, que segue invicto na liderança da competição. O torneio será interrompido para a disputa dos Jogos Abertos do Interior, em Botucatu. O Finasa volta a jogar pelo Paulista no dia 29 de outubro, contra o São Caetano, no ABC. Novamente reforçado pelas três jogadoras da Seleção Brasileira (Carol Albuquerque, Valeskinha e Carol Gattaz), que entraram no decorrer da partida, o Finasa não teve dificuldade para manter sua invencibilidade no torneio e praticamente garantiu o primeiro lugar na fase de classificação, o que assegura o direito de fazer os jogos decisivos dos playoffs em Osasco. ?Fizemos uma partida aplicada. Gostei da disciplina tática do grupo e achei que as jogadoras da seleção entraram no ritmo da equipe?, comentou o técnico Paulo Coco. ?Foi uma boa vitória, com todas as meninas bem concentradas.? A líbero Arlene também gostou do desempenho do time. ?Fizemos tudo o que o treinador pediu e acabamos vencendo bem?, disse a atleta mineira, de 35 anos. ?Agora teremos uma semana de preparação pela frente. O Paulinho vai ter tempo de corrigir alguns erros que estamos cometendo.? As jogadoras do Finasa ganharam dois dias de folga e retornam aos treinos na terça-feira, em Osasco. As atletas da Seleção ficam no time somente até sexta-feira. Depois disso, retomam a preparação para a Copa dos Campeões do Japão. Nos Jogos Abertos, a equipe continuará desfalcada de Paula, Mari e Bia, contundidas.