Vôlei: Finasa vence e vai à final O Finasa/Osasco é o primeiro finalista do Women?s Top Vollley International, quadrangular que está sendo disputado na Basiléia, Suíça. Depois de vencer o Volero Zurique por 3 sets a 1 na estréia, segunda-feira, a equipe de Osasco voltou à quadra na manhã desta terça e venceu o USC Münster, da Alemanha, por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 25/12 e 25/15. Com as duas vitórias, a equipe de Osasco já está garantida na decisão, marcada para as 17 horas de quarta-feira (horário de Brasília). Curiosamente, o adversário será justamente uma das duas equipes já derrotadas pelo Finasa, USC Münster ou Volero Zurique, que se enfrentam ainda nesta terça. O time de Osasco também volta a jogar às 17 horas, contra o Mladost Zagreb, da Croácia, equipe que perdeu as duas partidas disputadas na competição. ?Mais do que a apresentação da equipe, o mais importante foi a classificação para a final?, afirmou o técnico José Roberto Guimarães, ainda no ginásio Jakobshalle.