Vôlei francês leva revelação brasileira Não são só os jogadores da Seleção Brasileira de Vôlei que estão migrando para a Europa. Bruno Zanuto, o Borba, uma das promessas para o próximo ciclo olímpico, se apresenta neste sábado ao Paris Volley, onde jogará por dois anos. O jogador, de 21 anos, 2,00 m e 98 quilos deveria ter se apresentado dia 18, mas um impasse com a Confederação Brasileira de Vôlei atrapalhou seus planos. ?A CBV estava sendo pressionada por alguns clubes para não deixar atletas jovens irem para o Exterior, mas o Ary Graça (Presidente da CBV) concordou que vai ser uma boa eu jogar lá fora. Eu já tinha assinado contrato há quatro meses, e nenhum clube havia demonstrado interesse, nem uma proposta perto do que a que o Paris fez?, diz Bruno. O atacante garante que não vai ficar no banco em Paris: ?No contrato diz que vou para jogar.? O atleta garante que lá fora terá condições de ganhar bagagem para conquistar uma vaga na Seleção Brasileira. ?Apenas quatro brasileiros vão jogar a Champions League, o campeonato de clubes europeus: o Escada e o Anderson, pelo Piacenza; o Gustavo, pelo Treviso; e eu, no Paris. É um dos campeonatos mais importantes do mundo. Também vou disputar o Campeonato Francês, que já é considerado o segundo ou terceiro melhor do mundo?, enumera. ?Vou tentar fazer meu trabalho para chegar à Seleção. Pelo que sei, tem duas vagas por aí, do Nalbert e do Giovane, pelo menos é o que a imprensa diz.? Com bom contrato no clube que é tetracampeão europeu, Bruno comemora a boa fase: ?Acho que tudo está coincidindo para dar certo. Estou em ótima fase, meu time vai batalhar para chegar às finais do Europeu. As coisas estão se desencadeando de uma vez.? Antes do time francês, Bruno jogou no Banespa/Mastercard, onde se destacou na última Superliga. Ganhou o troféu de melhor jogador da partida por duas vezes, além de ter sido homenageado com um terceiro troféu pelo amigo Escadinha. Pela Seleção Brasileira, conquistou o Campeonato Mundial Infanto-Juvenil, em 2001, e chegou a treinar com Bernardinho com a Seleção adulta. O técnico campeão olímpico já elogiou o atacante e outros valores como Vinhedo, levantador do Banespa.