Vôlei ganha dois títulos no mesmo dia O Brasil deu mostras, neste domingo, porque domina o vôlei feminino atualmente. As seleções infanto-juvenil (Sub-18) e juvenil (Sub-20) mostraram personalidade e conquistaram os títulos dos Mundiais da categoria. Em Ancara, na Turquia, as meninas do juvenil venceram a seleção de Sérvia e Montenegro por 3 sets a 1 - com parciais de 22/25, 25/12, 25/16 e 25/14. A conquista é a quinta da seleção brasileira na categoria. As anteriores foram em 1987 (Coréia), 1989 (Peru), 2001 (República Dominicana) e 2003 (Tailândia). O terceiro lugar do torneio ficou com a China, que bateu a Itália por 3 sets a 2 (parciais de 25/19, 16/25, 25/19, 19/25 e 15/12). Em Macau, na China, a seleção infanto-juvenil conquistou a taça ao vencer a Rússia na final por 3 sets a 0. Em pouco mais de uma hora, as brasileiras ganharam com parciais de 25/17, 25/14 e 25/17. Na primeira fase, as russas haviam vencido por 3 sets a 1. Esta é a segunda vez que a seleção brasileira conquista o Mundial da categoria - a primeira foi em 1997, na Tailândia. A medalha de bronze ficou para a Itália, que venceu os EUA por 3 sets a 2 - parciais de 18/25, 25/16, 21/25, 25/21 e 15/12.