Vôlei homenageia a geração de prata Quando o segundo set do jogo entre Brasil e Grécia terminou hoje, em Belo Horizonte, o Ginásio do Mineirinho, lotado, parou para aplaudir a Seleção Brasileira que há 20 anos ficou com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Todos os atletas e comissão técnica, exceto o então técnico Bebeto de Freitas, foram homenageados pelos atletas e comissão técnica atuais. O técnico Bernardinho, que em 1984 era reserva do levantador William, foi o mais aplaudido. Renan, que tem 43 anos, foi um dos principais pontas dessa geração. O coordenador do projeto de vôlei da Unisul elogiou o trabalho do amigo: "Desde aquela época ele já era bem chato na questão de corrigir os outros. Tem de ter um perfil para ser técnico, e o Bernardo sempre teve." Bernard discordou: "O Bernardo sempre foi muito inteligente. Eu ia à casa dele para tirá-lo dos estudos para jogar vôlei. A mãe dele ficava meio brava. Sempre achei que pela inteligência, ele fosse se tornar um grande economista ou administrador. Ainda bem que ele resolveu ser técnico." Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, que era o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, endossou o que Renan disse: "Conheço o Bernardinho desde 1977, ele sempre gostou de falar sobre a parte técnica, estilo de jogo. Sem dúvida, era um talento nato." Ao ver o ginásio lotado, Renan ficou emocionado: "É muito legal esse reconhecimento dos novos atletas em relação à nossa geração. Tenho muito contato com eles, e é bom saber que eles têm consciência do que nós fizemos. Tenho muito orgulho de fazer parte do grupo que lapidou todo esse sucesso." Xandó, de 42 anos, hoje coordena o projeto de vôlei de praia do Banco do Brasil. O ex-atacante lembrou das dificuldades que os jogadores enfrentavam há 20 anos: "Não havia uma infraestrutura como hoje. A gente sofreu muito, mas o que importa é que hoje o vôlei é o segundo esporte no país e que essa geração pode trazer uma medalha na Olimpíada." Contente com a lotação do Mineirinho, Bernardinho também falou como eram os ginásios quando começou a jogar: "Lá no Paulistano, quando 200 pessoas iam ao jogo, a gente falava: "Pô, esse cara tem uma família grande." Os ginásios tinham, no máximo, três mil pessoas. Foi muito bacana ver essa geração, dita de prata, que começou tudo isso, com brilho nos olhos. Não gosto muito de homenagem, ainda mais no meio do jogo, mas essa foi bacana."