Vôlei: Ibirapuera recebe jogo da Superliga O torcedor paulista pode ver neste domingo, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, o terceiro jogo da série melhor-de-cinco entre o Finasa/Osasco, campeão brasileiro, e o MRV/Minas, vice-campeão, pela Superliga Feminina de Vôlei, às 13h30 (com SporTV). O playoff está empatado por 1 a 1. Os ingressos serão vendidos, a partir das 11 horas, no ginásio (a R$ 5,00 arquibancadas e R$ 10,00 numeradas).