Vôlei inicia série de amistosos com os EUA A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei começa nesta terça-feira uma série de quatro amistosos com os Estados Unidos, no Texas, visando a Copa do Mundo do Japão - de 1º a 15 de novembro -, que classifica os três primeiros para os Jogos Olímpicos de Atenas/2004. Na Copa do Mundo, as brasileiras comandadas por José Roberto Guimarães disputarão essas três vagas com outros 11 países: Argentina, (vice-campeã sul-americana), Egito (campeão africano), Estados Unidos (campeão da Norceca) e Cuba (vice da Norceca). Seis vagas ainda serão definidas: duas para os convidados da Federação Internacional de Voleibol, duas para a Ásia e duas para a Europa. Sobre os amistosos, Zé Roberto destaca: "Sabemos quem vamos encontrar lá e como as adversárias devem se apresentar. É importante fazer esse intercâmbio, pois poderemos avaliar como as jogadoras brasileiras estão, em que nível se encontram, comparando com os Estados Unidos, que é uma das melhores equipes do mundo."