Vôlei inicia treino para pegar Portugal Comandada pelo técnico Bernardo Rezende, a seleção brasileira masculina de vôlei voltou a treinar nesta segunda-feira, no CT de Saquarema, no Rio, depois de vencer duas vezes a Espanha no fim de semana, no Ibirapuera, pela Liga Mundial. Enquanto isso, a organização dos jogos contra Portugal, sábado e domingo, no Ginásio Guanandizão de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, já colocava ingressos à venda nesta segunda-feira, quando já se esgotaram as cadeiras para as duas partidas. O ponta Giba, que está com uma tendinite no joelho direito, deve fazer a sua primeira partida pela Liga Mundial este ano. ?Esta semana ele já vai começar a saltar e vamos ter uma sinalização. Acredito que ele já possa jogar?, disse o técnico. Contra Portugal, quarta colocada no Grupo A, com cinco pontos ? o Brasil é líder com oito ?, Bernardinho espera um time mais consistente que a Espanha. ?A equipe é jovem e vem sem nenhuma pressão. Se ganhar da gente, será fantástico para eles.? Esta é a quinta vez que Portugal participa da Liga e a melhor colocação na competição é um décimo lugar. Já o Brasil, que treina forte para a Olimpíada chegará ?pesado? para o jogo.