Vôlei: Itália e Sérvia também vão aos Jogos Além do Brasil - as seleções masculinas de vôlei da Itália e Servia-Montenegro também garantiram vaga nas Olimpíadas de Atenas, na madrugada deste sábado. Em partida da 10ª rodada da Copa do Mundo do Japão, a Sérvia perdeu para a França por 3 a 1, mas como precisava de apenas um set, conseguiu sem problemas a sua classificação para os Jogos Olímpicos de 2004. A Itália, por sua vez, garantiu sua passagem ao derrotar o Japão por 3 a 1. O Brasil havia garantido a sua vaga ao derrotar os EUA por 3 a 0. A rodada teve os seguintes resultados: Brasil 3 x 0 EUA (25-20, 25-21, 25-23) Canadá 3 x 1 Venezuela (25-21, 23-25, 25-20, 25-21) França 3 x 1 Sérvia/Montenegro (25-18, 25-22, 21-25, 25-19) Tunísia 3 x 1 Egito (25-20, 25-19, 23-25, 25-16) Itália 3 x 1 Japão (25-21, 27-25, 25-27, 25-20) Coréia do Sul 3 x 0 China (25-19, 25-21, 26-24) Veja a classificação da Copa do Mundo, após a rodada deste sábado Pts J G P sf sc dif 1. Brasil 20 10 10 0 30 4 +26 2. Itália 19 10 9 1 28 5 +23 3. Sérvia-Montenegro 18 10 8 2 26 9 +17 4. França 17 10 7 3 23 13 +10 5. Estados Unidos 17 10 7 3 21 12 +9 6. Coréia do Sul 15 10 5 5 18 17 +1 7. Canadá 14 10 4 6 15 21 -6 8. Japão 13 10 3 7 14 24 -10 9. Venezuela 13 10 3 7 11 22 -11 10. Tunísia 12 10 2 8 8 27 -19 11. China 11 10 1 9 10 27 -17 12. Egito 11 10 1 9 6 29 -23