Vôlei: Itália perde e Brasil é campeão A seleção brasileira de voleibol masculino sagrou-se campeã da Copa do Mundo da categoria disputada no Japão, sem nem mesmo precisar entrar em quadra. Os brasilieiros foram beneficiados pela derrota da Itália para Sérvia e Montenegro por 3 sets a 1, parciais de 18-25, 25-21 28-30 e 25-22. A Itália era o único time que ainda tinha chances matemáticas de tirar o título do Brasil. A seleção brasileira agora enfrenta o Japão só para cumprir tabela e comemorar o título junto aos anfitriões. Assim, o Brasil levou o título do torneio, com a Itália em segundo e Sérvia e Montenegro na terceira colocação. Os três garantiram vaga para as Olimpíadas de Atenas, no próximo ano. Este era o único título que faltava em uma vasta lista de prêmios já conquistados na vitoriosa história do vôlei do país. A última campeã da Copa do Mundo havia sido a Rússia.