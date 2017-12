Vôlei: jogador egípcio é flagrado no doping O jogador Mohamed Moselhy, da seleção egípcia de vôlei, é o primeiro caso de doping da Copa do Mundo de Vôlei, que está sendo disputada no Japão. Segundo informa a agência Efe, O exame do atleta apresentou resultado positivo por uso de pseudoefedrina - uma substância estimulante proibida pela legislação esportiva - em um exame realizado após a partida contra o Canadá, pela segunda rodada do campeonato, quando o Egito perdeu por 3 sets a 0. Moselhy, de 31 anos, jogador do clube Ahly, foi suspenso da competição. O médico da equipe egípcia, Mustafá Al Mofly alegou que seus jogadores estavam cumprindo com o Ramadã (jejum das cinco da madrugada às cinco da tarde), e informou que Moselhy estava com um resfriado e, sem prescrição médica, tomou o remédio "Comtrex", cuja composição desconhecia. A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) decidiu "suspender imediatamente" Moselhy para as próximas partidas e "manter o resultado do jogo Egito-Canadá". O Egito é o último colocado na Copa do Mundo. Na madrugada desta terça-feira perdeu para o Brasil por 3 sets a 0.