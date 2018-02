Vôlei leva susto, mas vence a Espanha Com o apoio da torcida que lotou o Ginásio do Ibirapuera, a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei derrotou hoje a Espanha por 3 sets a 1 (26/28, 25/14, 25/19 e 25/20), pela Liga Mundial. Amanhã, as equipes voltam a se enfrentar às 10h, no mesmo local, com transmissão da Globo (os ingressos já estavam esgotados hoje). O Brasil do técnico Bernardo Rezende começou com Ricardinho, Gustavo, André Heller, Giovane, Dante, Anderson e o líbero Escadinha e falhou muito na defesa. A Espanha forçava o saque e venceu o primeiro set. No segundo, a equipe voltou mais entrosada e foram os espanhóis que se desconcentraram. Os saques do oposto Anderson e os bloqueios brasileiros fizeram a diferença, enquanto os adversários erravam muito no saque. Sem dar chances de reação aos espanhóis, o Brasil fechou 1 a 1. No set seguinte, foi a vez de os brasileiros falharem muito no saque. E a defesa adversária funcionava. O meio André Heller e o oposto Anderson passaram a comandar o time e o Brasil conseguiu fechar com folga: 25/19. O quarto set também foi disputado, mas os brasileiros chegaram a 25/20 e fecharam o jogo. "O desempenho foi um pouco abaixo do que se espera do Brasil. Vencer é sempre bom, mas tivemos altos e baixos. A defesa não funcionou muito e o que me surpreendeu foi a frieza do time no início do jogo. Talvez tenha sido pela forte carga de treinamento", disse o técnico Bernardo Rezende, que não deu folga à tarde para os jogadores. "Todo mundo vai treinar." "A partir do segundo set conseguimos impor nosso ritmo de jogo. Mas erramos muito, saque, defesa, tudo. Só encaramos bem os bloqueios", disse André Heller, que fez hoje sua primeira partida pela Seleção este ano. Na semana passada, na abertura da Liga, contra a Grécia, não jogou: estava com dor nas costas e foi poupado. Hoje, entrou como titular no lugar de Rodrigão. "Essa disputa é velha. E espero segurar uma vaga na equipe para Atenas", disse André Heller. Anderson, que tem "apenas" 1,90 m, foi o maior pontuador do Brasil, com 18 pontos. O atacante dribla o rótulo de "anão" com impulsão (chega a 1,10 m no salto). "Estou conseguindo provar que, mesmo baixo, posso fazer um bom jogo." Sobre o Brasil, foi duro: "O jogo foi atípico de Brasil e Espanha. Foi morto, sem expressão." O atacante Dante, que está no time titular no lugar de Nalbert, que se recupera de uma operação no ombro esquerdo, foi elogiado pelo capitão. "Ele jogou bem para o ritmo de jogo que vinha tenho nos últimos três anos, na Itália. Vai evoluir a cada jogo." Mas, para Bernardinho, Dante precisa treinar muito mais que os outros. "Ele não tem um arsenal de ataque e precisa melhorar também o saque. A ida para a Itália não foi positiva. Foi muito novo e teve muitas lesões." Bernardinho não pretende fazer grandes mudanças na equipe amanhã e nos próximos jogos. "Não dá para testar o grupo todo, porque tenho de pensar na estrutura do time." O meio-de-rede Henrique deve entrar, assim como "outro ponteiro". Francisco Hervas, o técnico da Espanha, resumiu: "É sempre difícil jogar contra o campeão do mundo. Quando o time abre uma pequena vantagem, não dá para alcançá-lo." A seleção brasileira jogou com Giovane, Anderson, Ricardinho, Gustavo, Dante, André Heller e Escadinha (líbero). Entraram: Marcelinho, André Nascimento e Roberto Minuzzi. A Espanha teve Miguel Angel Falasca, Pedro Luis Suela, Guillermo Falasca, Israel Rodríguez, Carlos Luis Carreño e José Antonio Casilla e Alexis Valido (líbero). Entraram: Jordi Gens, Gustavo Saucedo e Manuel Sevillano.