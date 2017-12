Vôlei: Lilico está de volta onde começou O Banespa/Mastercard, uma das equipes mais tradicionais do vôlei do País, estréia nesta quinta-feira na Superliga. O time vai a São José, em Santa Catarina, e enfrenta a Intelbrás às 19h. Lilico, um dos atletas descobertos pelo clube paulista, está de volta, dez anos depois de passar pela peneira mais concorrida dos clubes. Polêmico por ser o único atleta brasileiro que assumiu sua homossexualidade, o jogador de 27 anos e 2,00 m garante que agora quer sossego. ?Quando recebi o convite fiquei feliz por dois motivos: jogar onde comecei e poder estar na minha casa. A sensação de voltar ao Banespa após dez anos é a mesma. Hoje sou um dos mais velhos do time e vejo nos mais novos a mesma vontade que eu tinha quando cheguei aqui. Essa vontade de querer ganhar que eles têm me motiva muito?, diz o oposto, que acaba de se recuperar de uma lesão no pé esquerdo. Lilico foi campeão da Superliga passada com o time da Ulbra. ?Joguei bem quase todos os jogos. Mas no primeiro da fase semifinal, contra o Banespa, rompi o ligamento do pé esquerdo.? O contrato com a Ulbra acabou em maio, e em agosto o jogador transferiu-se para o time espanhol Son Amar, de Palma de Mallorca. Três meses depois, segundo a imprensa espanhola, Lilico abandonou o time. ?Quando me chamaram, sabiam que estava machucado e teria de me recuperar. Mas o problema não foi esse. Fui tendo outras lesões ao longo da competição. Mas não quero mais falar nesse assunto. O que posso dizer é que perdi três meses da minha carreira lá. Três semanas treinando no Banespa foram muito mais proveitosas do que esses meses na Espanha.? A meta agora é alcançar a preparação dos outros jogadores do técnico Mauro Grasso. ?Sei que estão em um ritmo muito bom e terei de correr atrás para me manter bem com o grupo. Voltei muito mal fisicamente. Diria que estou com 80% da minha capacidade física. Se tivesse ficado no Brasil, talvez tivesse rendido mais.? Apesar de gostar muito das badalações noturnas, o atleta garante que está sossegado. ?Deixei de lado. Na Espanha, morava ao lado de Ibiza, mas não saía. Coloquei na cabeça que quero jogar bem. É a mesma coisa aqui no Banespa. Quero curtir a minha casa. Voltar a São Paulo depois de quase dois anos (antes da Ulbra jogava no Palmeiras) me deixa muito feliz. O apartamento onde eu moro era alugado e agora comprei. É meu.? Para se dedicar à carreira, Lilico até deixou de namorar. ?Isso é uma história para contar daqui a um tempo. Agora, só penso no vôlei e em jogar bem.? RODADA - Pela Superliga Masculina de Vôlei, ainda jogam nesta quarta-feira Unisul e Shopping Jaraguá/Náutico, em Florianópolis, às 20h; Bento/Union Pack e Wizard/Suzano, em Bento Gonçalves, às 20h30, com SporTV. Pela Superlig Feminina, jogam ACF/Campos e MRV/Minas, em Campos, às 18h, com transmissão da SporTV; Açúcar União/São Caetano e Suzano, no ABC, às 20h; Macaé e Sesi Esporte, em Macaé, às 20h.