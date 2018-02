Vôlei masculino encara Grécia em Minas Depois de passar por São Paulo e Campo Grande, a seleção brasileira masculina de vôlei desembarcou nesta quinta-feira em Belo Horizonte, onde fará duas partidas contra a Grécia pela quarta rodada da Liga Mundial. Os jogos serão realizados no Ginásio Mineirinho, sábado e domingo, às 10 horas, com transmissão ao vivo da Globo. A equipe brasileira é a única invicta da Liga, com seis vitórias. Superou por duas vezes Espanha, Portugal e Grécia.