Vôlei masculino faz treino de adaptação A seleção brasileira masculina de vôlei fez nesta quarta-feira um amistoso contra a equipe japonesa do Toray Arrows. O time do técnico Bernardinho Resende ganhou dois dos três sets que foram disputados: 23/25, 25/18 e 25/19. Os atletas ainda sentem a falta de ritmo. "Os terceiro e quarto dias são os piores para a adaptação ao fuso. Esse é o momento que o corpo mais sente", reclamou Giba, que teve dificuldades para dormir. Sobre a partida contra o time japonês, disse: "Foi muito bom para ver como a equipe está jogando depois de uma viagem longa. Além disso, estamos tendo a chance de nos acostumarmos com a escola asiática, a mesma do nosso adversário da estréia, a Coréia."