Vôlei masculino já está em Atenas A seleção brasileira masculina de vôlei seguiu nesta segunda-feira à noite para Atenas, onde faria uma conexão para a cidade de Larissa, local da estréia na Liga Mundial na sexta-feira, diante da seleção grega. A equipe do técnico Bernardo Rezende fez dois amistosos com a Bulgária antes da última competição preparatória para os Jogos Olímpicos. Nesta segunda-feira, em uma partida de cinco sets, os brasileiros bateram os búlgaros por 4 sets a 1 (25/18, 25/21, 25/21, 20/25 e 15/13) ? no primeiro jogo, foram 3 sets a 2. Todos os convocados entraram em quadra, exceto o ponta Giba, que está sentindo fortes dores no joelho, devido a uma tendinite. Depois dos jogos contra os gregos, sexta-feira e domingo, a seleção brasileira volta ao País e enfrenta Espanha (São Paulo), Portugal (Campo Grande) e Grécia (Belo Horizonte). Em seguida, viaja para a Europa, para jogar com Espanha e Portugal. A fase final da Liga Mundial será em Roma ? e, como país-sede, a Itália já está garantida entre as quatro semifinalistas da competição.