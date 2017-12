Vôlei masculino se prepara para maratona Para recuperar a falta de tempo de treino com a seleção brasileira completa, o técnico Bernardinho trabalha em ritmo frenético com bola e estuda os rivais. O Brasil estréia na versão masculina da Copa do Mundo de Vôlei, às 7h05 (horário de Brasília) de domingo, contra a Coréia. Até o dia 30, serão 11 jogos em quatro cidades do Japão. Em disputa estão três vagas para a Olimpíada de Atenas, em 2004. Para suportar a maratona ganha destaque o trabalho do preparador físico, José Inácio Salles. ?Como a Copa é longa, temos de garantir o mínimo de perdas. Uma das saídas é levar em conta o grau de dificuldade do adversário durante o torneio. Poderemos trabalhar um pouco mais forte, por exemplo, no dia anterior a um confronto com uma equipe mais fraca.? José Inácio sabe que a tarefa não será fácil. ?Além de ser um torneio longo e cansativo, a viagem entre as cidades provocará um desgaste físico ainda maior.? Nesta quinta-feira, o Brasil venceu o Toray Arrows, por 3 sets a 0 (25/21, 25/17 e 25/18), no segundo e último amistoso em Mishima. Em seguida o grupo participou de um jantar cujo cardápio reunia feijão, arroz, farofa e churrasco. Nesta sexta-feira o time viaja para Nagano.