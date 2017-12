Vôlei masculino tem dois objetivos Sair do Japão com uma das três vagas olímpicas em disputa na Copa do Mundo Masculina de Vôlei, a partir de domingo, e se possível com o título do torneio que a seleção brasileira nunca ganhou (a melhor posição foram dois terceiros lugares, em 1981 e 1995). Essas são as motivações do time do técnico Bernardinho para enfrentar a maratona de 11 partidas, em 15 dias, em quatro cidades diferentes. O Brasil estréia contra a Coréia do Sul, domingo, às 7h05 (horário de Brasília), com transmissão da SporTV. Divididas em dois grupos, nas duas primeiras etapas cada uma das 12 seleções jogará contra adversários da chave - 30 jogos, em cinco dias. Nas terceira e quarta etapas, com os times do outro grupo - 36 jogos, em seis dias. A classificação será por pontos corridos e os três primeiros asseguram presença na Olimpíada de Atenas, em 2004. O Brasil está no grupo B, com Itália, França, Venezuela, Coréia e Tunísia. Atual campeão do Mundial da Argentina, em 2002, o time de Bernardinho chega ao Japão como um dos favoritos à medalha de ouro. "Isso tem acontecido nos últimos anos, mas nunca foi um problema. Aprendemos a conviver com a situação", afirmou o capitão Nalbert. Nalbert aposta no fato de o Brasil ter um elenco mais completo, com 12 atletas podendo entrar a qualquer momento, como vantagem. "É um torneio longo e desgastante", explicou. O técnico Bernardinho entende que o Brasil divide o favoritismo com Itália, Sérvia e Montenegro e França. "E existe um número grande de times com totais condições de conquistar vitórias importantes e complicar o caminho dos teoricamente favoritos. É o caso da Coréia, campeã asiática, do Japão, que joga em casa e fez excelentes apresentações no último Mundial, e dos Estados Unidos, que sempre são adversários pesados." Experiente, o atacante Giovane lembra que esta é a competição mais importante da temporada. "O grupo está otimista e tem tudo para jogar bem. Nunca conquistamos o título da Copa do Mundo e temos a chance da classificação para os Jogos Olímpicos. Vamos atrás desses objetivos."