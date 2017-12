Vôlei masculino vence França por 3 a 1 Depois de estrear com vitória na Copa do Mundo de Vôlei contra a Coréia do Sul, a seleção brasileira masculina voltou a vencer no torneio na madrugada desta segunda-feira. O time do técnico Bernardinho venceu a França, uma das favoritas ao título, por 3 sets a 1, com parciais de 24/26, 25/21, 25/20 e 25/22, em 1h36, e agora vai enfrentar a Venezuela, pela terceira rodada do grupo B. A partida marcou o jogo de número 400 do atacante Giovane pela equipe nacional. O Brasil jogou com Ricardo, Nalbert, Gustavo, Giovane, Anderson e Rodrigão. Entraram no decorrer da partida Escadinha (líbero), André Nascimento, Maurício e André Heller. Em outros jogos pelo grupo B, a Coréia do Sul derrotou a Tunísia por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/20 e 28/26, e a Itália bateu a Venezuela por 25/21, 25/15 e 25/15.