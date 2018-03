Vôlei masculino viaja para a Itália A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei embarca nesta terça-feira para a Europa, onde disputará as próximas três rodadas do Grupo B da Liga Mundial. A adversária de sexta-feira e domingo é a Itália, líder do grupo e teoricamente a equipe que deve oferecer mais dificuldades aos brasileiros na primeira etapa. Os jogos serão em Florença e Bolonha. Os italianos, com oito títulos da Liga Mundial, ganharam as duas partidas contra Portugal por 3 a 0, no último fim de semana. Os brasileiros perderam um set para os alemães e estão na vice-liderança do grupo. Em seguida, o time do técnico Bernardo Rezende segue para Portugal e Alemanha, voltando para jogar contra a Itália em Brasília e Portugal em Betim, Minas Gerais.