Vôlei: meninas vencem Cuba de virada Em partida emocionante, com duas horas de duração, a seleção brasileira feminina de vôlei venceu na madrugada desta quinta-feira, em Sendai, no Japão, a seleção de Cuba, por 3 a 2, com parciais de 25/16, 21/25, 22/25, 25/21 e 16/14, no hexagonal final do Grand Prix. "Foi muito legal a dedicação e o espírito de equipe das meninas", resumiu o técnico José Roberto Guimarães. Agora, o time brasileiro está com quatro pontos, ao lado da Itália, que nesta segunda rodada das finais derrotou a China por 3 a 0. Sábado, às 6 horas (horário de Brasília), com TV Globo, o adversário será o Japão. O Brasil fez um jogo de recuperação. Depois de ganhar o primeiro set, as meninas brasileiras perderam os dois seguintes, mas tiveram forças para chegar ao empate. No tie-break - o set de desempate - as cubanas chegaram a ter um match-point no placar de 14/13, mas erraram o saque, permitindo a recuperação brasileira. Com a vitória, o Brasil segue em sua busca pelo pentacameponato do Grand Prix. As demais conquistas foram em 1994, 1996, 1998 e 2004. Em outra partida desta quinta, a Itália só precisou de 3 sets para superar a China, atual campeã olímpica e que já soma duas derrotas no Grand Prix - a primeira contra as cubanas. As italianas foram muito superiores durante todo o jogo, tanto na defesa como no ataque, e fecharam com parciais de 25/16, 25/21 e 25/22. A China, dirigida por Chen Zhoghe, tentou reagir no segundo set com vários ataques combinados, mas a defesa italiana funcionou muito bem com a ajuda de Sara Anzanello e Valentina Fiorin, que com seus bloqueios paravam o ataque das chinesas. As japonesas venceram a Holanda por 3 a 1 (22/25, 25/20, 28/26 e 25/22) e se recuperaram da derrota contra a Itália. Com todo a torcida a favor, as meninas comandadas por Shoichi Yanagimoto tiveram um jogo difícil até o último set, mas finalmente conseguiram vencer. A Holanda, que havia perdido para o Brasil, continua sem vencer no torneio.