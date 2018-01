Vôlei: meninas vencem na estréia A seleção brasileira de vôlei feminino venceu a Coréia do Sul por 3 sets a 0, com parciais de 25-21, 25-20 e 25-14, na estréia no Grand Prix de vôlei feminino, em partida disputada na madrugada desta sexta-feira em Tóquio. O Brasil começou o primeiro set nervoso. Disperso, o time chegou a estar perdendo por 4 a 0 no início e perdeu pontos fáceis por erros na recepção. Aos poucos, o Brasil deixou o nervosismo de lado e foi encostando no marcador. Com o bom desempenho do bloqueio, a seleção virou o marcador a partir do 17º ponto, administrou a vantagem e fechou a parcial: 25 a 21. No início do segundo set, a história não foi muito diferente, com a Coréia abrindo uma vantagem de 6 a 2 no marcador. Zé Roberto pediu tempo, acertou o posicionamento do time e as meninas do Brasil começaram a reagir a partir do nono ponto. No terceiro e último set, foi a vez das sul-coreanas errarem muito. O Brasil aproveitou, abriu vantagem de 6 a 2 e não permitiu a reação das coreanas. Os destaques do jogo foram os potentes ataques de Paula Pequeno, Valeskinha e Jacqueline. A próxima partida do Brasil no quadrangular inicial da primeira etapa do Grand Prix será contra a Polônia, na madrugada de sábado, às 2h30 de Brasília, também em Tóquio. Na madrugada de domingo a seleção pega as japonesas.