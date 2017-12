Vôlei: Minas lidera torneio no Ibirapuera As equipes do Brasil dominaram a 3ª rodada da Salonpas Cup de vôlei, hoje, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O Minas Tênis venceu o All Stars Bélgian por 3 a 2 (25/22 17/25, 25/17, 23/25 e 15/11). O Rexona-Ades derrotou o Havana Club, por 3 a 0 (25/21, 25/15 e 25/15). O Minas lidera o torneio (4 pontos). Nesta segunda jogam: Proyecto Nacional (DOM) x All Stars (BEL), às 18 horas, Finasa/Osasco x Havana Clube (CUB), às 20 horas (jogos exibidos pela BandSports).