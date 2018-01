Vôlei: Minas recebe o Ulbra pela Superliga masculina O destaque da rodada desta quinta-feira da Superliga masculina de vôlei é o confronto entre Ulbra/Ferraz/SPFC e Telemig Celular/Minas, que jogam às 19h15, em Canoas (com SporTV). Na classificação, os mineiros ocupam a vice-liderança, enquanto a Ulbra é a sétima colocada. No confronto do primeiro turno, os gaúchos venceram fora de casa por 3 a 0. A rodada terá outras três partidas nesta quinta. Às 19h30, o Wizard/ Campinas recebe o Bento e a Online joga fora de casa com o Shopping ABC/Aramaçan. Às 20h, jogam Lupo/Náutico e UCS, em Araraquara.