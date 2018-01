Vôlei: Minuzzi será operado amanhã Roberto Minuzzi, jogador do Minas e da seleção brasileira de vôlei, passa na manhã desta sexta-feira por cirurgia no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, para corrigir dilatação de parte da aorta, maior artéria do corpo. A operação será feita pelo médico José Pedro da Silva, do Rio de Janeiro. Minuzzi, de 23 anos e 2,05 metros, foi eleito o melhor atacante da última Superliga. Ele estava treinando com a seleção brasileira no CT de Saqurema, no Rio de Janeiro, quando foi detectado o problema cardíaco - foi afastado imediatamente do trabalho, porque corria risco de morrer durante os exercícios físicos. A expectativa dos médicos é que ele volte a jogar vôlei no próximo ano.