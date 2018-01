Vôlei: MRV sofre mas vence Ecus/Suzano O MRV/São Bernardo continua bem na luta por uma das vagas antecipadas para as semifinais do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. O vice-campeão da Superliga 2002/03 venceu o Ecus/Suzano por 3 a 1 (18/25, 25/17, 25/16 e 25/21), em 1 hora e 39 minutos, na noite desta sexta-feira, no Ginásio Paulo Portela, em Suzano. Com o resultado, o MRV passou para a segunda, com seis vitórias em nove jogos, e fica em boa situação para disputar a segunda vaga para a semifinal. Açúcar União/São Caetano e Pinheiros também têm chances de classificar, e jogam neste sábado. O BCN/Osasco, invicto depois de oito jogos, tem a vaga e o primeiro lugar assegurados. A quarta e penúltima rodada do returno do Paulista feminino continua neste sábado, com dois jogos: Açúcar União/São Caetano x Fadenp Clube, às 18h, e BCN/Osasco e Pinheiros, às 18h30.