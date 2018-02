Vôlei: Murilo e Gustavo realizam sonho O ponta Murilo Endres, de 23 anos, 1,93 m e 76 quilos, não quer ser apenas o irmão do meio-de-rede Gustavo no vôlei. "Sempre enfrentei comparações. Até mesmo na peneira do Banespa os comentários eram ´é irmão do Gustavo, uma vaga é dele´, mas acho que já aprendi lidar com isso nos últimos cinco anos", afirma o gaúcho, de Passo Fundo, filho mais novo de uma família de três irmãos - o único irmão que não joga vôlei é Eduardo, que estuda Educação Física. "Hoje ainda tem uma brincadeirinha aqui e ali, mas na medida em que vou jogando isso vai diminuindo." Murilo está no grupo de 15 jogadores (mais Nalbert, o capitão, que se recupera de uma cirurgia no ombro) que atua na Liga Mundial. Ambos, Murilo e Gustavo, afirmam que era um sonho da família - do pai Arnildo e da mãe Jane, principalmente - ver os filhos jogando juntos e na seleção. "É muito bom, era um sonho meu, dos meus pais, do Gustavo, que eu pudesse brigar por uma vaga na seleção", afirma Murilo que, por enquanto, quer manter os pés no chão e pensa apenas em seguir com o grupo na campanha da Liga Mundial, até julho. "Ainda estou buscando espaço. Quem chega, novo, tem de provar que pode ficar", observa Murilo que ainda não conta em compor o grupo de 12 jogadores que vai aos Jogos Olímpicos de Atenas. Neste sábado, Gustavo viu o irmão jogar do fundo da quadra, sentado ao lado do pessoal que faz a estatística - não foi relacionado pelo técnico Bernardinho na lista de 12 para esta rodada da Liga por causa do sistema de rodízio, mas volta ao time em Belo Horizonte, no próximo fim de semana, para os jogos contra a Grécia. Disse que começou a jogar quase ao mesmo tempo em que o irmão, embora ele tivesse 15 anos e Murilo 9, na escola Menino Jesus, de Passo Fundo. Por isso, tem muito orgulho de estar jogando ao lado do irmão na seleção. "É bom demais." Murilo disse que o irmão mais velho já lhe deu muitos conselhos nos tempos de Banespa. "Ele se preocupava muito comigo, mas agora, na seleção, não fala muito. Apesar disso, por ser meu irmão, temos uma comunicação particular, maior que a dos outros, aquela olhada de canto de olho que eu entendo bem. Mas é muito bom seguir os passos dele." Liga - No próximo fim de semana o Brasil, que está no Grupo A na fase de classificação, fará mais dois jogos em casa, contra a Grécia. Depois a seleção viaja para enfrentar a Espanha, em Valladolid, dias 2 e 4 de julho, e Portugal, na cidade do Porto, dias 9 e 10. O melhor de cada grupo, mais a Itália que vai ser sede da final, classificam-se, além do segundo e terceiro melhores times dentre os 12 que estão na disputa.