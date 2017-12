Vôlei: Musa Nikolle tenta 2º título Há quase um ano, quando a Finasa/Osasco conquistava seu quinto título do Campeonato Paulista de Vôlei, mais uma jogadora da equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães ganhava o status de musa. A loira Nikolle, que tinha 18 anos, era campeã pela primeira vez. Neste sábado, estará em quadra buscando mais um título. A primeira partida da série final em melhor-de-três, contra a Blue Life/Pinheiros, será no Pinheiros, às 18 horas, com SporTV. Com 19 anos, 1,84 m e 78 kg, a mineira de Sabará diz que pouca coisa mudou em 2004. "Ganhei mais experiência, amadureci meu jogo, mas continuo a mesma. Assim como no ano passado, o campeonato foi muito gostoso. O grupo é muito bom, como na última temporada. Agora, contra o Pinheiros, vamos tentar conseguir o mesmo resultado", afirmou Nikolle, que faz parte do grupo de musas do time de Osasco, que também conta com as loiras Érika e Mari, ambas da seleção brasileira. Tímida, a atacante sabe que o assédio é muito maior agora, por se destacar entre as titulares do Osasco. "É um pouco estranho. Tem gente que deixa bilhetinho com telefone ou do tipo ?Quer jantar comigo?? ou ?Vamos nos conhecer melhor??, mas eu sei lidar com isso. Nunca aceitei nenhum convite. Mas adoro receber cartinhas. Quando era mais nova, via jogadoras como a Virna e a Fernanda Venturini recebendo o carinho dos fãs. Sempre pensei que queria que aquela situação acontecesse comigo. Por isso, trato os fãs com o maior respeito", contou Nikolle. Nem namorado ela tem. "É, não dá tempo. A gente viaja muito e tem de treinar demais", desconversou. "Só cheguei até aqui porque treinei muito. Não tem segredo: é só treinar e treinar." Para a partida deste sábado, Nikolle está cautelosa: "O Pinheiros vem de uma série muito equilibrada com São Bernardo (na semifinal). Agora a gente sabe que elas vêm com tudo e por isso pode ser um jogo perigoso. Mas treinamos muito durante esta semana e estamos preparadas." O segundo jogo da final será na quinta-feira, em Osasco (SP). Se necessária, a terceira partida será no outro sábado, novamente na quadra da Finasa.