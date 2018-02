Vôlei: os russos estão chegando A Rússia não tem importado apenas jogadores de futebol, como Vagner Love, negociado pelo Palmeiras com o CSKA. Também o vôlei masculino brasileiro, bicampeão olímpico, que já exporta craques em abundância para a Itália, começa a receber propostas de equipes russas. E elas não se limitam aos atletas de nível e salário médios. O atacante Giba, o melhor jogador da Olimpíada de Atenas, em 2004, que está na Itália, tem proposta da Rússia para a próxima temporada. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) tem tentado evitar a saída para o exterior de jogadores com menos de 23 anos, a partir de um acordo feito com os agentes. Giba, de 28 anos, um dos atletas mais valorizados do mundo - atualmente defende o Cuneo -, também tem propostas de equipes do Brasil, Itália, Grécia, Japão e Coréia. A de Porto Rico, que tem uma liga independente, já foi descartada. Teria sido sondado pelo Modena, assim como sua mulher, a romena Pirv, que poderá deixar o francês Cannes. A combinação de uma economia em franca recuperação e um campeonato interno fortalecido - com 14 equipes e o repatriamento dos jogadores da seleção que estavam espalhados pela Europa - leva os russos a buscar atletas no mercado internacional. "Na temporada passada, por exemplo, eles já fizeram propostas para o Murilo, que não foi porque não seria interessante para a carreira. Mas o Dínamo de Moscou e outros times importantes mostraram que têm interesse pelos jogadores mais caros, titulares da seleção", afirma o empresário Jorge Assef, que administra a carreira de Giba e de outros atletas da seleção brasileira. Os russos entram num mercado competitivo. Hoje, há cerca de 200 jogadores brasileiros de vôlei no exterior, a maioria na Itália, mercado que se abriu na temporada de 1997/1998, com a ida de Nalbert. Atualmente, jogam na Rússia o levantador Rapha e o atacante Manius, no Dínamo de Kazan, cidade a cerca de 500 quilômetros de Moscou. Além deles, o clube tem no seu time de futebol os brasileiros Roni, do Fluminense, e Aloísio, do Flamengo, todos vizinhos de porta no prédio onde vivem. "Somos os únicos brasileiros na cidade e eles nos ajudam muito", afirma Rapha. O levantador, que atuava na Ulbra, de Canoas, tem como companheiros de time atletas russos importantes, como Fomin, Choulepov e Olikhver, que já atuou no Suzano e fala português. Para ser sedutora, uma proposta russa tem de superar as ofertas italianas. Afinal, os jogadores terão de enfrentar o frio, os longos deslocamentos durante o campeonato (o país é enorme), a barreira da língua... A entrada dos russos no mercado poderá elevar as ofertas italianas pelos jogadores brasileiros. Os clubes russos também têm boa infra-estrutura, como os do Brasil e os da Itália - alguns deles, como o Sysley Treviso, chegam ao requinte de possuir avião particular. A novidade da chegada das propostas russas ainda não permite analisar se serão mesmo compensadoras. De qualquer forma, não devem chegar ao pés das japonesas - há dois anos, chegaram a oferecer por Anderson, hoje no Piacenza, onde também está Escadinha, o dobro do que pagavam as equipes italianas de ponta. "Não sabemos ainda como será o comportamento do mercado porque isso ainda é recente", afirma Assef.