Vôlei: Osasco defende invencibilidade A Finasa/Osasco, invicta no Paulista Feminino de Vôlei, vai a Ribeirão Preto neste sábado, às 16 horas, enfrentar a Recra/Mauá. A Detur/São Caetano recebe a Blue Life/Pinheiros às 13 horas, no Ginásio Lauro Gomes (ao vivo, pela TV Cultura). A Brasil Telecom/São Bernardo é líder com cinco vitórias e uma derrota, seguida de Suzano, com três e quatro, e do Pinheiros, com quatro e uma. Osasco é quarto, com quatro vitórias. Masculino - Neste sábado, às 11 horas, o Tamoyo/São Caetano (oitavo) recebe o Telemig/Pinheiros (sétimo); às 18 horas, o Lupo/Náutico (sexto) enfrenta o Ulbra/São Paulo/Ferraz (quinto), no Ginásio Gigantão, em Araraquara (SP).