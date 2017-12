Vôlei: Osasco inicia série de 3 jogos Tetracampeã do Paulista Feminino de Vôlei, o Finasa/Osasco faz nesta quarta os últimos acertos para a estréia no torneio, na quinta-feira em casa, contra a Detur/São Caetano, às 20h30. Além de pensar no adversário do ABC, o Osasco já está de olho no jogo contra Suzano (sábado) e Santos (terça). A preocupação é evitar um desgaste muito grande das atletas.