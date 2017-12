Vôlei: Osasco pode ser pentacampeão O Finasa/Osasco pode conquistar nesta terça-feira, em casa, o Campeonato Paulista Feminino de Vôlei de maneira invicta: se o time de Paulo Coco bater o Pinheiros, às 20h30, somará 19 vitórias e fechará a decisão, em melhor-de-três jogos em 2 a 0 e levará o sétimo título estadual ? o quinto consecutivo. A partida terá transmissão da Cultura e SporTV. Para a segunda partida, Coco quer que o grupo melhore em alguns fundamentos. ?Temos de melhorar a defesa e, principalmente, o passe. Isso já dará mais rapidez às jogadas e, automaticamente, acertaremos o levantamento. E para que tudo isso aconteça, uma peça muito importante é o entrosamento, coisa que nos faltou neste primeiro jogo por causa do retorno das jogadoras que estavam na seleção?, analisa o técnico. Do lado Blue Life/Pinheiros, Claudio Pinheiros gostou da atuação de seu time, apesar da derrota no primeiro jogo, e acredita que tem de fazer poucos acertos. ?O grupo teve um desempenho positivo e conseguiu apresentar um jogo no mesmo nível do adversário. O importante é que as atletas estão com garra e vontade de vencer, e isso me deixa confiante para o segundo confronto. Temos de ir para cima delas e aproveitar a motivação do grupo. Todo nosso trabalho nos treinos foi em cima disso, já que não resta nenhuma outra opção se não a vitória?. A equipe não contará com Patrícia Cocco, ainda se recuperando de uma contusão.