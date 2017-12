Vôlei: Osasco vence a 15ª seguida O Finasa/Osasco não encontrou dificuldades e derrotou o Macaé Sports, do Rio de Janeiro, por 3 a 0, em partida válida pela oitava rodada da segunda fase da Superliga Feminina de Vôlei. A partida, realizada em Osasco, teve as parciais de 25/18, 25/14 e 25/20, com apenas 1h04 de duração. Com o resultado, o time orientado pelo técnico José Roberto Guimarães manteve a invencibilidade na Superliga, com 15 vitórias consecutivas. O próximo jogo será somente no dia 3 de março, quando a equipe enfrenta o Sesi Esportes, em Uberlândia (MG). Mais uma vez sem a atacante Paula, que torceu o joelho esquerdo e passará por cirurgia nos próximos dias, o Osasco teve mais uma boa atuação no torneio. A atacante foi muito aplaudida pela torcida ao entrar nas arquibancadas do Ginásio Professor José Liberatti. Ela foi apoiar o time e acabou sendo abraçada por todas as jogadoras. Também nesta quinta-feira à noite, o MRV/Minas venceu a equipe do Brasil Telecom/Força Olímpica por 3 sets a 0. Vôlei. A partida, realizada no Ginásio Asceb, em Brasília, teve as parciais de 25/27, 21/25 e 20/25, com 1h31 minutos de duração.