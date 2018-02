Vôlei passa susto a caminho da Espanha O vôo em que a seleção brasileira masculina de vôlei fez para a disputa da quinta rodada da fase de classificação da Liga Mundial de Vôlei, sexta-feira e domingo, contra a Espanha, em Valladolid, fez uma escala de emergência em Dacar, para que um passageiro, em surto psicótico, fosse socorrido. Mas nesta quarta-feira mesmo, horas após a chegada, a equipe do técnico Bernardo Rezende, já estava no ginásio Pabellón Pisuerga para treinar. Pela primeira vez, o capitão Nalbert, treinou com o grupo. Desde a cirurgia no tendão do ombro esquerdo, há pouco mais de três meses, o atacante treinava separado. Um homem, aparentando 35 anos, griatava e se debatia, tendo de ser segurado por comissários de bordo. O médico da seleção, Álvaro Chamecki, ajudou. ?O homem se debatia, pedindo uma arma. Dizia que queriam matá-lo e que iria matar todo mundo. Também falou que havia engolido cocaína?, conta o médico. O passageiro foi imobilizado e medicado com calmante, mas como não se tranquilizava o comandante decidiu pela escala de emergência. Nesta quarta, Nalbert sacou, defendeu e atacou. ?Sei que ainda tenho limitações, mas foi muito legal treinar com o grupo pela primeira vez. Ainda sinto dores, o que é normal.? Assim que começou a sacar, Nalbert recebeu uma salva de palmas dos companheiros de equipe. O Brasil, invicto na Liga com oito vitórias, lidera o Grupo A. Mas Bernardinho sabe que a seleção está em um grupo fraco e não quer saber de estatísticas como essa. ?Fizemos bons jogos e outros nem tanto. Não podemos nos deixar iludir pelos números que não retratam a realidade da equipe no momento. Hoje, se eu tivesse de dar uma nota ao rendimento do time, não daria nem seis.? Vai aproveitar as duas últimas semanas na Europa, antes da final da Liga, de 16 a 18 de julho, em Roma, para o time ganhar ritmo e entrosamento. ?O grupo também precisa evoluir em alguns fundamentos, mas, principalmente no saque.?