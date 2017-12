Vôlei paulista conhece 2º finalista O segundo finalista do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei será conhecido nesta quarta-feira. Em São Bernardo, MRV e Blue Life/Pinheiros desempatam a série semifinal em melhor-de-três. A partida está marcada para às 20h30 (com SporTV), e quem vencer enfrentará a Finasa/Osasco. As finais começam no sábado, também em melhor-de-três, e o time de Osasco tem a vantagem de fazer dois jogos em casa. MRV e Pinheiros se enfrentaram quatro vezes este ano. A vantagem é do representante do ABC, com três vitórias, contra apenas uma da equipe paulistana. Apesar do retrospecto favorável, o técnico Manu Haele, do MRV, mantém o time concentrado: "No segundo jogo, elas poderiam perder e nós não. Se perdermos agora estaremos fora da final. Numa série de três jogos é muito difícil administrar qualquer resultado." O treinador reconhece que seu time melhorou muito em relação à primeira partida da semifinal, que perdeu por 3 a 1. "A nossa equipe errou bem menos e voltou a jogar como vinha fazendo ao longo do campeonato. Isso nos deixa mais tranqüilos para o terceiro jogo, mas sem reconhecer que trata-se de uma disputa muito difícil, na qual não podemos perder a concentração", conclui. Para Cláudio Pinheiro, comandante do Pinheiros/Blue Life, a semifinal está sendo exatamente como pensava. "Eu disse que seria um confronto de paciência. Ganhamos em casa e perdemos no segundo jogo fora. Temos agora outro jogo fora, mas o grupo já assimilou essa condição", assinala. Para ele, o time esteve irreconhecível no confronto anterior. "Nossa equipe jogou muito mal e nós não conseguimos reverter isso ao longo dos três sets. Mas procuramos corrigir esses detalhes nos treinos para entrar com tudo no terceiro e decisivo jogo", encerra. Hoje, a Finasa/Osasco retomou os treinamentos, após dois dias de folga. "Temos praticamente uma semana de treinamento. Nossa equipe vem demonstrando uma significativa evolução e acredito que realizaremos boas partidas nesta final", diz Gisele, a levantadora do Osasco.