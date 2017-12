Vôlei paulista define campeão amanhã Duas equipes de fora de São Paulo decidem neste sábado o título do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei. Em Barueri, Unisul e Telemig/Pinheiros fazem o último jogo da final em melhor-de-três jogos, às 13 horas, com transmissão da TV Cultura e SporTV. Quem vencer garantirá seu primeiro título paulista, já que a Unisul, de Santa Catarina, e a Telemig, de Minas Gerais, estrearam no torneio nesta temporada. A Unisul, que chegou favorita à disputa do título, será comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, que retornou do Japão com a seleção brasileira feminina ? campeã na Copa dos Campeões - na terça-feira. Ele assumiu a equipe na quarta à tarde e fica até o fim da Superliga. ?Pude observar que ainda precisamos defender mais para pontuar no contra-ataque. E por isso treinamos muito esses fundamentos, com enfoque no jogo de amanhã?, explicou o treinador. O argentino Jon Uriarte, da Telemig, voltou a ressaltar a evolução de seu grupo, especialmente no último jogo. ?A equipe evoluiu muito bem neste torneio. Ainda faltam algumas peças para acertar, mas já temos um jogo bem consistente com o grupo titular. No último jogo o time soube manter o equilíbrio no momento mais importante. Está sendo uma ótima preparação para a Superliga, nosso principal objetivo?, afirmou o técnico. Mulheres ? As finais do Paulista Feminino, também em melhor-de-três jogos, começam neste sábado. A Blue life/Pinheiros recebe a Finasa/Osasco às 11 horas (com Cultura e SporTV). A equipe de Osasco segue invicta no campeonato, com 16 vitórias, e faz o segundo jogo em casa, na terça-feira.