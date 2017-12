Vôlei: Pinheiros bate Suzano na estréia O Pinheiros/Blue Life venceu nesta terça-feira a ASBS Suzano por 3 sets a 2 na casa do adversário pelo Paulista Feminino de Vôlei. A Brasil Telecom ganhou em casa do São Caetano/Detur por 3 a 0. No Paulista Masculino, o Banespa Mastercard bateu o São Caetano por 3 sets a 1, mesmo placar da vitória da Unisul contra a Ulbra. O Wizard fez 3 a 0 no Lupo/Náutico.