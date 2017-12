Vôlei: Pinheiros e Banespa na semifinal Única equipe verdadeiramente paulista na disputa do Estadual Masculino de Vôlei, a Mastercard/Banespa começa, nesta quarta-feira, a brigar por seu oitavo título. Segundo colocado da fase classificatória, o time estréia nas semifinais em melhor-detrês fora de casa: joga às 20h contra a Telemig/Pinheiros ? terceira colocada e que fez parceria com o Minas Tênis. O técnico Mauro Grasso também poderá somar sua 300ª vitória no comando do Banespa. ?Nunca parei para fazer essa conta. Não tinha nem pensado nisso. Não sei o que a marca representa ? se é um número positivo ou negativo, muito ou pouco?, diz Mauro, no comando do time desde 1998. Comandar a única equipe paulista na fase semifinal é uma pressão a mais, segundo o treinador. ?Sim, existe uma responsabilidade maior na luta para o título ficar em São Paulo, mas tentamos não pensar nisso?. A outra semifinal do Estadual está sendo disputada entre Ferraz, que se uniu ao time da Ulbra, da gaúcha Canoas, e Barueri, em parceria com a Unisul, de Florianópolis.