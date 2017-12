Vôlei: Pinheiros sai na frente na semifinal O Telemig/Pinheiros venceu, nesta quarta-feira, o Banespa/São Bernardo por 3 sets a 1 (25/21, 23/25, 27/25 e 25/20), em São Paulo, pela primeira partida da semifinal em melhor-de-três do Estadual Masculino de Vôlei. O jogo de volta será no sábado, às 13h, no ABC, com transmissão ao vivo da TV Cultura. No outro confronto, a Unisul/Barueri tem 1 a 0 na série sobre a Ulbra/Ferraz. Os times voltam a se enfrentar também no sábado, ao meio-dia, em Barueri.