Vôlei: Pinheiros vence e empata final O Pinheiros/Telemig venceu, nesta terça-feira, a Unisul/Barueri, por 3 sets a 2 (25/20, 25/22, 22/25, 20/25 e 15/12), e empatou a série melhor-de-três da final do Paulista Masculino de Vôlei em 1 a 1, em Barueri. A decisão será no próximo sábado, às 13h, também em Barueri. O time catarinense, que representa Barueri, demorou a entrar no ritmo do jogo e deixou o Pinheiros abrir mais de seis pontos nos dois primeiros sets. A reação veio nos dois sets seguintes. Mas o Pinheiros mostrou mais determinação e virou o jogo. ?Não tem nada ganho. É guerra até o fim?, disse Serginho, do Pinheiros. Pelo Estadual Feminino, Finasa/Osasco e Blue Life/Pinheiros abrem a final, também no próximo sábado, às 11h, no Pinheiros, em São Paulo.