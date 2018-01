Vôlei: Quênia confirma vaga em Atenas A seleção feminina de vôlei do Quênia carimbou neste domingo o passaporte para Atenas após vencer a Nigéria por 3 sets a 1, na final do torneio Pré-Olímpico africano. Com a classificação, a equipe queniana é a sétima a garantir vaga na olimpíada de 2004. Já estão classificadas Cuba, Alemanha, Grécia, China, Brasil e Estados Unidos. As quatro vagas restantes serão definidas no pré-olímpico mundial, em Tóquio, de 8 a 16 de maio.