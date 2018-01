Vôlei: Rexona-Ades vence jogo isolado O Rexona-Ades conseguiu sua quarta vitória em quatro jogos na noite desta terça-feira no único jogo do dia pela Superliga feminina de vôlei. Venceu o Brasil/Telecom por 3 sets a 0 (25/13, 25/17 e 25/20) e assim garante a sua permanência na liderança do torneio, independente dos outros jogos da rodada, que acontecem nesta quarta-feira (21/12).