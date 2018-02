Vôlei: Rexona busca o empate O Rexona Ades tenta nesta quarta-feira empatar a série final da Superliga Feminina de Vôlei. O Finasa/Osasco venceu a primeira partida da melhor-de-cinco e nesta quarta-feira joga em casa, às 19h30, para abrir 2 a 0 sobre as favoritas. A partida terá transmissão da SporTV. Pelo Finasa, o técnico José Roberto Guimarães pede cautela: "Do outro lado temos um adversário que foi derrotado em casa na primeira partida e entrará muito mais agressivo. O Rexona erra pouco e exigirá atenção total. Procurei baixar a euforia das jogadoras, pois a série está só no início." No primeiro jogo, a estratégia de Zé Roberto funcionou bem: o treinador substituiu Bia pela ponta Paula e deslocou Mari para a posição de oposto. Sem marcação adeqüada, Mari foi a maior pontuadora do jogo, com 20 acertos. A principal dúvida de Zé Roberto é se voltará à formação original ou manterá Paula na equipe. "Não podemos esquecer que a Bia muitas vezes segurou a equipe nesta Superliga. Mas a Paula entrou muito bem. Acabo tendo duas excelentes opções", diz o técnico. Bia, uma das veteranas da equipe, é a segunda maior pontuadora da Superliga, com 335 pontos (299 de ataque, 28 de bloqueio e oito de saque), além de ser a atacante mais eficiente, com 31,26% de acertos. Do outro lado, Bernardinho analisa: "Temos de jogar com mais segurança e não falhar nos bloqueios e nos contra-ataques. O Finasa tem um ataque poderoso. Infelizmente não dá para jogar o máximo sempre. Precisamos vencer em Osasco e depois recuperar a vantagem no Rio." A Confederação Brasileira de Vôlei anunciou nesta terça-feira que o terceiro jogo da final será no Caio Martins, em Niterói, sábado, às 12h30. O maior problema do ginásio é um buraco na parede, atrás do banco de reservas. A entidade disse que a solução será cobrir este espaço com uma lona preta para não atrapalhar o andamento do jogo. Se necessário, a CBV reforçará também a iluminação do local. Masculino - Na competição masculina, Banespa/Mastercard e On Line e Suzano e Ulbra seguem treinando para os jogos de sábado, que podem definir os finalistas.