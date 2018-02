Vôlei: Rexona é o 1º semifinalista A equipe do Rexona-Ades deu nova demonstração de força nesta terça-feira ao garantir de forma invicta sua vaga nas semifinais da Superliga Feminina de Vôlei. Jogando em Minas Gerais, o time comandado pelo técnico Bernardinho Rezende não encontrou dificuldades e venceu o Sesi/Uberlândia por 3 sets a 0, fechando no segundo confronto a série melhor-de-três. As parciais refletem a superioridade da equipe do Rio: 25/12, 25/16 e 25/19. Na semifinal, o Rexona vai enfrentar o vencedor do confronto entre o Brasil Telecom e Oi/Campos. Outros semifinalistas podem ser conhecidos nesta quarta. Finasa/Osasco, Oi Campos e MRV/Minas lideram suas séries das quartas-de-final, por 1 a 0, e garantem vaga com mais uma vitória. Três equipes paulistas estão na briga. A Detur/São Caetano recebe o Osasco, às 21h30 (SporTV). O Blue Life/Pinheiros precisa ganhar fora de casa da MRV/Minas. Às 20 horas, em Brasília, jogam Brasil Telecom e Oi/Campos.