Vôlei: Rexona empata série com Campos Favorito absoluto ao título da Superliga Feminina de Vôlei, o Rexona Ades empatou neste sábado em casa a série semifinal, em melhor-de-cinco jogos, ao bater o Oi/Campos por 3 sets a 1 (19/25, 25/15, 25/13 e 25/16). Agora, cada time tem uma vitória. O terceiro jogo será terça-feira, às 18h, novamente no Rio de Janeiro. "Jogamos o tempo todo com alegria, muito motivadas e atentas no que o Bernardinho disse durante o jogo. Estamos treinando muito porque jogar com o time de Campos não é nada fácil", disse a ponta Jaqueline, eleita melhor jogadora da partida. O time de Bernardinho entrou apreensivo em quadra, já que perdeu a invencibilidade de 32 jogos para a equipe de Campos. Neste sábado, o grupo ainda começou o jogo perdendo o primeiro set. A veterana Leila pede o mesmo ritmo para o time no terceiro jogo: "Não estamos nada tranqüilas, o jogo foi muito difícil. O mais importante é que conseguimos manter a coletividade nos momentos mais difíceis, principalmente quando perdemos o primeiro set. Nas próximas partidas certamente vamos estar mais equilibradas emocionalmente."