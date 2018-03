Vôlei: Rexona/Ades contrata Renatinha Renatinha, maior pontuadora da Superliga de vôlei desta temporada, com 365 pontos pelo Oi/Campos, assinou nesta terça-feira com o Rexona/Ades, comandado pelo técnico da Seleção Brasileira masculina, Bernardinho. A equipe carioca já havia renovado antes com a levantadora Fernanda Venturini.